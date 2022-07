Partenariat Cabin Crew Academy  et Cannes Aviation Academy

Partages

Passez votre CCA à Cannes en 3 semaines seulement.

Préparation TOEIC EN 5 JOURS.

Cabin Crew Academy, c’est bien sûr des formations CCA en 3 semaines seulement, de l’anglais, du coaching et des outils tel que la sophrologie afin de vous permettre d’être les meilleurs lors de vos entretiens d’embauche.

Notre partenariat vous offre une palette de formation pour répondre au mieux à vos attentes.

Cabin Crew Academy, c’est la formation pour devenir PNC la plus rapide désormais à Cannes à partir du 19 septembre 2022 dans les locaux de Cannes Aviation Academy situés sur l’aéroport de Cannes Mandelieu.

Cannes Aviation Academy

Forte de ses 25 années d’expérience dans la formation aéronautique, l’école forme des pilotes dont la compétence et la performance sont au meilleur standard européen afin de viser une intégration directe en compagnie aérienne. Seule école professionnelle (A.T.O.) approuvée par la DGAC en région PACA, Cannes Aviation Academy propose la formation de pilote ATP(A) Intégrée depuis 2009 enseigné 100 % en anglais et la formation modulaire CPL-MEP-IRME depuis 1995. L’école dispose d’une flotte de 12 avions et de 3 simulateurs à la pointe de la technologie.

Cabin Crew Academy et Cannes Aviation Academy vous offrent désormais la possibilité de passer votre CCA dans la région PACA à Cannes.

Notre expérience, nos qualités pédagogiques, vous garantissent un accompagnement sans faille de l’obtention de votre CCA jusqu’à votre sélection.

Notre professionnalisme nous a permis par la qualité de nos formations de travailler avec les plus grands centres de formation.

Aujourd’hui Cabin Crew Academy est le partenaire de Cannes Aviation Academy pour toute les formations CCA à Cannes à partir du 19 septembre 2022 ainsi que des préparations au TOEIC.

Que vous souhaitiez devenir hôtesse de l’air, steward , Pilote de Ligne, Pilote Commercial ou simplement Pilote Privé, cette démarche d’excellence de qualité et de sécurité, est basée sur la participation de notre équipe pédagogique, le retour d’information de nos élèves en formation et de nos anciens élèves désormais en poste en compagnies aériennes et sur le suivi des meilleures pratiques de formation en vigueur dans les écoles européennes les plus performantes. Nous mettons ainsi en œuvre les meilleures pratiques de formation afin que chacun de nos élèves devienne un excellent personnel navigant et qu’il soit distingué lors des sélections en Compagnie.

Notre partenariat nous permet de vous proposer un large spectre de formations pour acquérir des compétences solides qui vous permettront de faire la différence lors de votre sélection en Compagnie aérienne.

Notre force : une équipe animée par la même passion « le monde de l’aérien »

Toute nos équipes sont issues de l’aérien et sauront vous donner par leurs expériences une formation complète dans la bonne humeur et le professionnalisme.

Cannes Aviation Academy : 04 93 48 30 26 / pnc@cannes-aviation.com

Cabin Crew Academy : 06 10 85 98 87