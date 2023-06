Cabin Crew Academy, votre CCA immédiatement !

Partages

Notre centre de formation Cabin Crew Academy vous propose l’obtention de votre CCA Européen après seulement 3 semaines.

Dés votre inscription, nous vous enverrons le livret des cours, la liste des termes aéronautiques à assimiler, ainsi qu’un lien internet permettant un entrainement efficace à l’examen au diplôme du CCA européen.

Publicités

Vous arriverez en formation avec les connaissances de base nécessaires à l’apprentissage du programme et des acquis

Le tarif de 1990€ comprend votre formation complète de 3 semaines sans aucun frais annexes.

Vos évaluations et passages d’examen se déroulent au sein même de notre école, vous n’aurez pas à vous déplacer ni à vous acquitter de frais d’examen supplémentaires.

Notre formation de 105h intègre le programme réglementaire EASA (European Aviation Safety Agency) pour l’obtention de votre CCA Européen. Vous pourrez ainsi postuler en compagnies aériennes dès l’obtention de votre diplôme.

Nous vous invitons à prendre connaissance des retours de nos élèves sur notre site http://cabincrew-academy.com concernant la qualité de nos formations et du suivi des candidats postulants.

La mise en place de groupe WhatsApp pour chaque session nous permet un échange et un suivi de chaque participant durant les 3 semaines de formation, le soir et les WE afin de répondre et d’accompagner nos élèves durant leurs cursus.

Vos formateurs, professionnels de l’aérien seront un atout majeur pour vous accompagner, vous former et vous conseiller durant et après l’obtention de votre diplôme.

Notre responsable pédagogique (Fabrice) reste disponible au 06.10.85.98.87 afin de vous renseigner et vous présenter les avantages du CCA Européen.

Nous réalisons aujourd’hui un taux de réussite de100% .

Rejoignez-nous chez Cabin Crew Academy votre centre de formation CCA pour devenir hôtesse de l’air / steward.