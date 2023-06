Norse Atlantic à Miami

Partages

À partir du 18 septembre, Norse Atlantic Airways lancera son tout premier service vers l’aéroport international de Miami. La compagnie aérienne exploite deux liaisons depuis Londres Gatwick International et Oslo Gardemoen International. Cela consolidera les opérations de Norse vers le sud de la Floride alors que la compagnie aérienne redirige ses services hors de l’aéroport international de Fort Lauderdale (FLL).

Norse démarre les vols vers Miami pour l’hiver

Le 31 mai, Norse Atlantic Airways a annoncé qu’elle modifierait ses vols vers la Floride. Actuellement, la compagnie aérienne vole deux fois par semaine d’Oslo à Fort. Néanmoins, à partir du 18 septembre, Norse Atlantic consolidera ses services et n’opérera que des vols vers Miami International. Elle lancera en outre une nouvelle route de Londres Gatwick à cette ville. Sur son site Web, Norse Atlantic fait également la promotion des services d’exploitation entre Londres Gatwick et Orlando International.

Publicités

Les clients voyageant vers Fort Lauderdale après cette date seront repositionnés sur ses vols vers Miami ou se verront offrir un remboursement complet. Bjørn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré :

Nous sommes ravis de pouvoir désormais proposer la destination prisée de Miami dans le cadre de notre réseau de routes hivernales. Miami a des niveaux élevés de demande de passagers avec des volumes de trafic direct et de correspondance supérieurs à ceux des autres aéroports de la région. Bjørn Tore Larsen,

Il a ajouté que la société se réjouissait de pouvoir offrir un choix et une flexibilité accrus aux clients du fret.

Des routes vers l’ouest mais pas que

Norse Atlantic Airways exploite actuellement 17 liaisons long-courriers, dix au départ de Londres Gatwick et le reste d’Oslo, Berlin (BER), Paris (CDG) ou Rome (FCO).

Depuis Londres Gatwick, Norse Atlantic Airways propose des vols vers la Barbade, Boston, Fort Lauderdale, Kingston, Los Angeles, Montego Bay, New York, Orlando, San Francisco et Washington Dulles.

Depuis Oslo, il dessert Bangkok, Fort Lauderdale, Los Angeles et New York. Enfin, elle dessert également New York depuis les trois autres villes européennes, Berlin, Paris et Rome.

Partages