Norse Atlantic, nouvelles routes à Paris et Berlin

Partages

Norse Atlantic a ajouté deux nouvelles routes entre Paris CDG et Miami et l’autre entre Berlin et Miami.

Norse ajoute deux routes depuis Miami

Désormais réservable, Paris CDG – Miami fonctionnera quatre fois par semaine. Le premier vol vers la Floride est prévu le 11 décembre. Pour la route Berlin – Miami, elle sera opérée une fois par semaine à partir du 15 décembre.

Publicités

Au départ de Berlin Norse Atlantic utilisera des avions basés à CDG qui arriveront en Floride à 17h45 et partiront pour l’Allemagne à 20h00.

Paris et Berlin pour rejoindre la Floride

Lorsque la ligne au départ de Paris CDG commencera, Norse sera la quatrième compagnie aérienne sur l’aéroport avec jusqu’à 29 vols hebdomadaires en décembre. Depuis Paris CDG, il y a Air France et American. Depuis Paris Orly, il y a French bee qui opère jusqu’à quatre vols par semaine.

A Berlin c’est différent. Norse desservait auparavant la Floride avec la ligne Berlin – Fort Lauderdale mais a mis fin à la route.

Selon les données de réservation, Berlin – Miami comptait plus de 44 000 passagers aller-retour en 2019.

Norse Atlantic va permettre aux voyageurs de rejoindre la Floride depuis Paris et Berlin cet hiver. Saura-t-elle faire mieux que Norwegian ?