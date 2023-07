Air France, nouveaux menus

Partages

Air France a annoncé de nouveaux menus pour ses passagers long-courriers au départ de Paris cet été.

Les chefs étoilés Régis Marcon et Thierry Marx, ainsi que le chef pâtissier Philippe Urraca, créeront les plats pour les clients de la compagnie aérienne en cabines Business et La Première. Les nouveaux menus seront proposés de juillet à octobre 2023.

Les chefs collaborent avec la société de restauration en vol, Servair, pour créer des plats à base de produits frais et locaux. La viande, la volaille, les produits laitiers et les œufs de chaque menu proviennent de France, et le poisson provient d’une pêche durable, a déclaré Air France dans un communiqué.

De plus, des options végétariennes seront disponibles dans toutes les cabines de voyage des vols Air France.

Thierry Marx, un chef d’origine parisienne avec deux étoiles Michelin, a créé des plats uniques pour les clients de la cabine Air France Business qui s’inspirent de la diversité du patrimoine culinaire français.

Au cours des quatre prochains mois, Air France proposera huit plats imaginés par Thierry Marx en cabine Business qui privilégient les ingrédients végétaux dans une approche flexitarienne.

Le chef étoilé Thierry Marx a indiqué :

« Tout comme le voyage, la cuisine rassemble. Ce sont des valeurs que je partage avec Air France pour le plaisir de ses clients »,

Air France offre également à ses clients en cabine Business la possibilité de présélectionner leur plat chaud jusqu’à 24h avant le vol dans le cadre de leur engagement à réduire le gaspillage alimentaire et à garantir la disponibilité du choix du client.

Dans la cabine La Première, Marcon, chef triplement étoilé, a concocté huit plats inspirés de la nature et des régions Ardèche et Auvergne.

Côté dessert, le chef pâtissier Meilleur Ouvrier de France Urraca a créé quatre desserts pour le menu à la carte, qui seront proposés en rotation.

En 2023, Air France collaborera avec un total de dix-sept chefs pour promouvoir la cuisine française à travers des menus originaux.