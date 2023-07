Volotea, plus de destinations à Bordeaux

Partages

Volotea poursuit son expansion à l’aéroport de Bordeaux. La compagnie aérienne lowcost offre à ses clients de nouvelles routes pour se rendre en Italie. Volotea propose un nouveau vol vers Rome Fiumicino et une ligne rouverte vers Naples. Cette dernière a été exploitée de 2014 à 2019. Les Bordelais ont désormais plus d’options pour profiter de la « dolce vita » en Italie le temps d’un long week-end.

Volotea, qui se définit comme la compagnie aérienne des capitales régionales d’Europe, dessert Bordeaux depuis sa création en 2012. Elle propose désormais deux nouvelles destinations :

Publicités

La capitale italienne Rome, reconnue internationalement pour son art, son architecture et sa culture, sera connectée tous les jeudis et dimanches à partir du 9 novembre, avec 13 000 places proposées.

Naples, l’une des plus anciennes villes d’Europe, célèbre pour son patrimoine historique et religieux exceptionnel, sera accessible aux voyageurs à partir du 20 décembre 2023. Volotea proposera plus de 2 000 billets. Les vols auront lieu tous les mercredis et dimanche.

Ces lignes sont disponibles sur le site de Volotea et viennent renforcer le réseau de la compagnie aérienne qui dessert désormais 28 destinations au départ de Bordeaux. Avec ces nouveautés, Volotea, qui a transporté plus de 4 millions de passagers depuis l’Aéroport de Bordeaux entre 2012 et mai 2023, donne un coup de pouce significatif aux liaisons disponibles en région Nouvelle-Aquitaine.