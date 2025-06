Air France recrute des PNC avec CCA

Partages

Description du poste

Dotés d’un excellent relationnel, démontrant une bonne capacité d’écoute et un très bon esprit d’équipe, les hôtesses et stewards d’Air France sont les principaux ambassadeurs de la Compagnie auprès des clients et réalisent les activités principales suivantes :

Veiller à la sécurité des passagers en respectant les règles en vigueur.

Assurer le service au client dans le respect des objectifs de qualité et d’excellence d’Air France.

Personnaliser la relation client afin de contribuer à sa satisfaction.



Affecté sur la base de Papeete, le PNC effectue sa mission sur le réseau Long Courrier d’Air France (ligne PPT/LAX/PPT exclusivement).

Publicités



Par ailleurs, la succession de périodes de travail et de repos peuvent conduire à travailler de nuit, les week-ends et les jours fériés .

La ponctualité et la disponibilité sont également de rigueur tout au long de la mission.

Le port de l’uniforme est requis.

Profil recherché

Vous avez un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous répondez aux critères suivants :

Être résident polynésien

Être détenteur du Baccalauréat

Etre titulaire du Certificat de membre d’équipage de cabine européen, ou CCA (« Cabin Crew Attestation ») valide (PNC ayant exercé les fonctions de PNC Règlementaire au cours des deux dernières années, à titre d’exemple, sont exclus les contrats PCB).

Avoir un niveau d’anglais B2 minimum selon le Common European Framework (Lilate, Linguaskill General ou Business, TOEFL IBT, Bright 5 Star), pour tous les certificats a minima 3 des 4 compétences (speaking impératif, reading, listening).

Le certificat d’anglais doit dater de moins de 24 mois (original exigé) avec la mention speaking/reading/listening et le niveau B2 doit être atteint dans chacune des 3 compétences.

Attention : le test TOEIC n’est plus accepté.



Pièces impératives à fournir au plus tard le 27 juin 2025 dans votre espace candidat sur le site Air France https://recrutement.airfrance.com :

Pour TOUS les candidats:

Votre CV

Une copie de votre Baccalauréat

Votre CCA

Votre Attestation de niveau d’anglais

Une Copie de votre passeport valable a minima jusqu’au 31/12/2025

Votre attestation d’aptitude physique et mentale valable a minima jusqu’au 31/12/2025

Votre justificatif de domicile en Polynésie de moins de 3 mois

Le visa US C1/D ou B1/B2 valable a minima jusqu’au 30/06/2026

Le dépôt du dossier de candidature complet devra être effectué directement sur le site.

Attention ! Seuls les dossiers complets au dépôt de candidature seront étudiés.

L’offre sera fermée dès que le nombre requis de candidatures sera atteint.

En cas de réussite à la sélection, votre intégration sera conditionnée par la délivrance d’un extrait de votre casier judiciaire vierge N°3 datant de moins de 3 mois.



Le Dispositif de sélection est composé de 2 étapes éliminatoires :

l’étude du dossier de candidature complet

un entretien individuel ou un entretien vidéo différé, qui pourra être en partie réalisé en anglais.

Durée du contrat (mois) :

2 mois

Type de contrat

CDD

Date de prise de poste souhaitée

07/07/2025

Type d’horaires

Décalé

Profil candidat

Niveau d’études min. requis

Bac obtenu

Langue

Anglais (3 – Intermédiaire / B2)

Localisation du poste

Localisation du poste

France, TOM, Polynésie Française (987)

Site

Papeete

Informations CCA

Titulaire du CCA

Oui

LIEN VERS L’ANNONCE AIR FRANCE

Partages