Un passager Ryanair condamné par le tribunal de Beauvais

Partages

Le 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé une condamnation à l’encontre d’un passager de la compagnie aérienne Ryanair. Ce dernier a été reconnu coupable d’avoir perturbé un vol entre Paris-Beauvais et Béziers le 11 janvier 2025. Cette décision, saluée par la compagnie irlandaise, illustre son engagement dans une politique de tolérance zéro face aux comportements inappropriés à bord de ses appareils.

Les faits : une agression à bord

Les événements remontent au 11 janvier 2025, à bord du vol FR3117 reliant l’aéroport de Paris-Beauvais à Béziers-Cap d’Agde. Selon les rapports, le passager, sous l’emprise de l’alcool, s’est montré agressif envers un membre de l’équipage et d’autres voyageurs. Son comportement perturbateur a créé un climat de tension à bord, perturbant le bon déroulement du vol. À la descente de l’avion, l’individu a été interpellé par la police aux frontières de Beauvais et placé en garde à vue.

Publicités

Passager Ryanair, une condamnation exemplaire

Le tribunal correctionnel de Beauvais a jugé l’affaire le 25 juin 2025 et a prononcé une peine de neuf mois de prison ferme à l’encontre du passager. En outre, il a été interdit d’accès à l’aéroport de Paris-Beauvais pour une durée de deux ans. Le condamné devra également verser 860 euros de dommages et intérêts à la victime, ainsi que 800 euros pour couvrir les frais de justice.

Cette décision judiciaire vise à sanctionner un comportement jugé inacceptable, tant pour la sécurité des passagers que pour le bien-être de l’équipage. Ryanair, dans un communiqué, a souligné que ce verdict reflète les conséquences auxquelles s’exposent les individus perturbateurs dans le cadre de sa politique stricte.

Ryanair et sa politique de tolérance zéro

La compagnie low-cost irlandaise a réaffirmé son engagement à garantir un environnement sûr et respectueux à bord de ses vols.

Suite à la condamnation du passager Ryanair un porte parole de la compagnie aérienne a indiqué :

Il est inacceptable que des passagers subissent des perturbations inutiles à cause du comportement d’un seul individu.

La compagnie espère que cette condamnation servira d’exemple et dissuadera d’autres comportements inappropriés.

Ryanair n’en est pas à sa première action en justice contre des passagers indisciplinés. En 2024 et 2025, plusieurs cas similaires ont été portés devant les tribunaux, notamment à Cracovie, Malte et Dublin, où des amendes et des peines de prison ont été prononcées pour des actes tels que fumer à bord, refuser de suivre les consignes de l’équipage ou provoquer des déroutements de vols.

Passager Ryanair condamné ,un message clair pour les voyageurs

Cette affaire met en lumière les conséquences graves auxquelles s’exposent les passagers qui ne respectent pas les règles à bord des avions. Ryanair, qui transporte des millions de passagers chaque année, insiste sur l’importance de maintenir un cadre respectueux pour garantir la sécurité et le confort de tous. La compagnie milite également pour des mesures préventives, comme des restrictions sur la vente d’alcool dans les aéroports, afin de limiter les incidents liés à l’ivresse avant l’embarquement.

Ce verdict du tribunal de Beauvais envoie un message clair : les comportements perturbateurs ne seront pas tolérés, et les responsables devront en assumer les conséquences judiciaires et financières