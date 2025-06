Ryanair : 19,6 millions de passagers en mai 2025

Partages

En mai 2025, Ryanair, la compagnie aérienne à bas prix leader en Europe, a annoncé des chiffres de trafic passagers impressionnants, confirmant sa position dominante sur le marché. Selon les données publiées par Ryanair, la compagnie a transporté 19,6 millions de passagers au cours du mois, marquant une augmentation de 4 % par rapport à mai 2024. Ces résultats, dévoilés le 4 juin 2025, soulignent la demande soutenue pour les voyages aériens à bas coût et la capacité de Ryanair à maintenir une croissance robuste.

Une performance opérationnelle remarquable

Au cours de ce mois, Ryanair a opéré plus de 108 000 vols, un volume qui témoigne de l’ampleur de son réseau et de son efficacité opérationnelle. Le coefficient de remplissage, qui mesure le pourcentage de sièges occupés, est resté stable à 95 %, un niveau élevé qui reflète une gestion efficace de la capacité et une forte demande pour ses services. Ces chiffres, relayés par des posts sur X de comptes officiels comme @Ryanair et @RyanairPress, ont été salués comme une preuve de l’attrait persistant des vols à bas prix, avec un message ironique de la compagnie :

19,6 millions de personnes n’ont pas pu résister à un vol pas cher en mai. Merci d’avoir voyagé avec Ryanair !

Contexte et stratégie de croissance

Cette performance s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Ryanair, qui mise sur l’expansion de son réseau et l’ajout de nouvelles routes pour stimuler la demande. En mai 2025, la compagnie exploitait 181 Boeing 737-8200, une version spécifique du 737-8 MAX conçue pour transporter près de 200 passagers, représentant près d’un tiers de sa flotte de 618 appareils. Malgré des retards de livraison de Boeing, Ryanair poursuit son ambition de transporter 300 millions de passagers d’ici 2034, un objectif réitéré dans ses communications récentes.

Les résultats de mai interviennent dans un contexte de reprise post-pandémique et de forte demande pour les voyages estivaux.

Défis et perspectives

Cependant, Ryanair fait face à des défis, notamment les retards de livraison des Boeing 737 MAX, qui ont conduit la compagnie à revoir à la baisse ses prévisions de trafic pour l’année fiscale 2025-2026, passant de 210 millions à 206 millions de passagers. Michael O’Leary, PDG de Ryanair, reste néanmoins « prudemment optimiste ».

Sur le plan financier, Ryanair a démontré sa solidité, avec une trésorerie brute de 4 milliards d’euros et un rachat d’actions équivalant à 7 % de son capital au cours de l’année fiscale 2024-2025. Un dividende de 0,227 euro par action est également prévu pour septembre 2025, témoignant de la confiance de la compagnie dans sa santé financière.

Leadership en Europe

Avec 19,6 millions de passagers transportés en mai 2025, Ryanair consolide son statut de plus grande compagnie aérienne européenne en termes de volume de passagers. Cette performance s’aligne sur une année fiscale 2024-2025 marquée par des records, avec 183,7 millions de passagers transportés, soit 9 % de plus que l’année précédente, et un bénéfice net record de 1,92 milliard d’euros.