Un vol Ryanair frappé par de violentes turbulences

Le 4 juin 2025, un vol Ryanair, le FR8, reliant Berlin à Milan, a été secoué par de violentes turbulences causées par des orages intenses dans le sud de l’Allemagne. L’incident, survenu vers 20h25 heure locale, a forcé l’équipage à effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Memmingen, en Bavière. Neuf personnes, dont huit passagers et un membre d’équipage, ont été blessées, certaines projetées contre le plafond de la cabine dans un moment de panique intense.

Un vol chaotique avec des turbulences pour Ryanair au-dessus de l’Allemagne

Le Boeing 737 MAX 8 de Ryanair, immatriculé EI-EKN, transportait 179 passagers et six membres d’équipage lorsqu’il a traversé une zone de turbulences violentes au-dessus de la Bavière. Selon des témoignages rapportés par le journal allemand BILD, des passagers non attachés ont été violemment projetés hors de leurs sièges, certains heurtant le plafond de l’avion. Un passager a décrit la scène à BILD :

Je n’ai jamais eu peur comme ça. À ce moment, j’ai cru que l’avion allait se briser ou se retourner !

Une mère et son enfant en bas âge, qui se trouvaient dans les toilettes au moment des turbulences, ont également été touchés, le nourrisson souffrant de contusions.

Parmi les blessés, une femme de 59 ans s’est plainte de douleurs dorsales, une autre a subi une lacération à la tête, et trois personnes, dont un enfant de deux ans, ont nécessité une hospitalisation. La police allemande a confirmé que les blessures, bien que graves pour certains, n’ont pas mis de vies en danger.

Une réponse rapide de l’équipage et de Ryanair après les turbulences

Face à la gravité de la situation, le commandant de bord a pris la décision de dérouter le vol vers l’aéroport de Memmingen où des équipes médicales attendaient l’appareil sur le tarmac. L’avion a atterri sans encombre à 20h44, selon les données de Flightradar24. Cependant, les autorités aériennes de la Bavière du Sud n’ont pas autorisé le vol à reprendre son trajet immédiatement en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Ryanair a rapidement réagi en publiant un communiqué :

Le vol FR8 de Berlin à Milan du 4 juin a été dérouté vers Memmingen après avoir rencontré des turbulences. Le commandant de bord a appelé à l’avance pour une assistance médicale, et l’avion a atterri normalement. Pour acheminer les passagers à leur destination finale le plus rapidement possible, nous avons organisé un transport alternatif de Memmingen à Milan dans la nuit, ainsi qu’un vol de remplacement ce matin. Nous présentons nos excuses sincères aux passagers affectés par ce déroutement.

La compagnie a également mis en garde contre d’éventuelles perturbations supplémentaires en raison des conditions météorologiques en Allemagne.

L’impact des tempêtes et du changement climatique

Cet incident impliquant un Boeing 737 de Ryanair et de fortes turbulences s’inscrit dans un contexte de conditions météorologiques extrêmes dans la région. Des orages violents, accompagnés de vents forts, de grêle et de pluies intenses, ont balayé le sud de l’Allemagne, endommageant des maisons à Ulm, dans le Bade-Wurtemberg, et arrachant les toits de plusieurs habitations dans le quartier de Donaustetten. Aucune victime n’a été signalée dans ces zones, mais les dégâts matériels ont été considérables.

Des experts pointent du doigt le changement climatique comme un facteur aggravant. La fréquence et l’intensité des turbulences, en particulier les turbulences en ciel clair et celles liées aux orages, ont augmenté ces dernières années. Cette tendance, attribuée aux perturbations des courants atmosphériques dues au réchauffement climatique, soulève des préoccupations croissantes pour la sécurité aérienne. Comme le souligne Travel And Tour World, cet événement met en lumière les défis croissants auxquels l’aviation est confrontée face à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles.

Enseignements et vigilance

Bien que les décès liés aux turbulences soient rares, cet incident rappelle l’importance de respecter les consignes de sécurité à bord. Plusieurs passagers auraient été hors de leurs sièges, sans ceinture, au moment des turbulences, et certains ont déploré un manque d’avertissement préalable pour boucler leurs ceintures. Les autorités aéronautiques enquêtent actuellement sur l’incident pour évaluer la responsabilité de l’équipage et les circonstances exactes.

