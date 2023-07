Air France, plus de vols vers les USA

Partages

Air France commencera Paris Charles De Gaulle à Raleigh Durham aux USA en Caroline du nord. Air France devient la deuxième compagnie aérienne européenne à l’aéroport à Raleigh après Icelandair, qui a été lancé en 2022.

AF à Raleigh-Durham

À partir du 30 octobre, les vols auront lieu les lundis, mercredis et vendredis. Il s’agit de la même fréquence et des mêmes jours que ceux prévus par Delta cet hiver. Air France utilisera des Boeing 787-9 de 279 places.

Selon les données du Département américain des transports, Delta a transporté 111 584 passagers sur la route en 2019 avec un facteur de charge de 81,3 %. Plus de 70 000 ont transité par un vol Air France à CDG, notamment vers et depuis l’Inde, l’Italie et l’Allemagne. Après avoir pris fin à cause du coronavirus, la route est revenue en août 2022.

L’Amérique du Nord cet hiver

À compter du 12 juillet la compagnie aérienne Air France prévoit de desservir 14 aéroports aux USA cet hiver depuis son hub de Paris CDG.

Cela exclut son service de San Diego, avec deux allers-retours en décembre, apparemment pour une convention. Au total, Air France compte 157 vols américains par semaine sur la base du mois de novembre.

Lorsque le partenaire Delta sera ajouté, la paire desservira 17 destinations. Cela exclut Las Vegas, que Delta exploitera à quelques reprises en janvier pour le Consumer Electronics Show. Lorsque les 77 vols hebdomadaires de Delta sont ajoutés à l’offre d’Air France, le couple compte 234 vols hebdomadaires en novembre.

Les vols de Raleigh-Durham vers l’Europe

Américan : quotidien vers Londres Heathrow ; 777-200ER

: quotidien vers Londres Heathrow ; 777-200ER Icelandair : quatre hebdomadaires vers Keflavik ; 737 MAX 8

: quatre hebdomadaires vers Keflavik ; 737 MAX 8 Air France : trois fois par semaine vers Paris CDG ; 787-9