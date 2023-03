Norse Atlantic CDG JFK !

Partages

Norse Atlantic a effectué hier son premier vol entre Paris CdG et New York JFK. Norse Atlantic à débuter ses opérations sur une ligne très fréquentée en se positionnent sur le marché du lowcost entre la France et les États-Unis. La ligne directe quotidienne a débuté hier 26 mars 2023. Norse Atlantic offre aux voyageurs un service et un confort de qualité à bord des Boeing 787 Dreamliner modernes. Les vols de Paris à New York atterriront, comme les lignes Oslo et Berlin de la compagnie, au Terminal 7 moderne et spacieux de JFK.

Bjørn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a indiqué :

Publicités

Nous sommes heureux d’offrir des voyages à petits prix et une plus grande liberté de choix à nos passagers entre les villes dynamiques de Paris et de New York. Cette nouvelle liaison entre Paris et New York renforcera encore les déplacements transatlantiques au profit du tourisme et des affaires locales sur des deux côtés de l’Atlantique. Avec l’ajout de notre nouvelle route au départ de Paris, notre compagnie aérienne dessert un total de cinq destinations européennes au départ de New York, JFK cet été, dont Rome, Berlin, Oslo et Londres. Bjørn Tore Larsen

Norse Atlantic propose des vols directs quotidiens de Paris CdG à New York JFK à partir de seulement 269 € aller simple, taxes et frais compris. La compagnie aérienne va être en concurrence directe avec Air France mais surtout avec French Bee qui est elle aussi sur le marché lowcost.

Les départs quotidiens de Paris sont à 19h45 avec arrivée à New York à 22h00 heure locale. Les vols de retour partent de New York à 00h30 et atterrit à Paris à 14h05 heure locale.

Norse Atlantic est un copié/collé de la défunte Norwegian qui n’a pas survécu à la crise Covid.