Air France en Espagne

Le groupe aérien Air France- KLM est optimistes pour l’année 2023. Laurent Perrier, directeur général Air France – KLM Espagne et Portugal de la compagnie, a indiqué dans une interview :

En Espagne nous avons récupéré la capacité que nous avions en 2019. Laurent Perrier

En 2022, le réseau Air France – KLM a transporté plus de 83 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 86,5% par rapport à l’année précédente. Une réalité qui, selon Laurent Perrier, rend le groupe optimiste quant à l’augmentation du nombre de passagers.

Quant à l’offre de places, la prévision est que d’ici la fin de cette année elle atteindra environ 95-100% de celle de 2019.

Pour cette saison estivale, Air France – KLM prévoit d’opérer les liaisons vers Amsterdam, Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly à partir de dix aéroports en Espagne : Alicante, Barcelone, Bilbao, Ibiza, Madrid, Malaga, Palma de Majorque, Séville, Tenerife Sur et Valence.

Comme auparavant, Air France – KLM continuera de proposer des vols directs depuis Barcelone et Madrid vers Atlanta et New York JFK, opérés par la partenaire Delta Air Lines.

Laurent Perrier a indiqué :

Nous allons continuer à développer notre réseau de vols long-courriers avec de nouvelles destinations, comme les nouvelles liaisons qu’Air France propose entre les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Ottawa et entre Paris-Charles de Gaulle et Dar es Salaam. Laurent Perrier

Dans le cas de la Chine, ses fréquences vont continuer à augmenter pour proposer dès cet été des vols quotidiens vers Pékin, Shanghai et Hong Kong.

Aviation durable avec Airbus A220

Conformément aux objectifs de développement durable, Air France – KLM va renforcer sa flotte avec l’acquisition d’avions de nouvelle génération, comme les Airbus A220, les Airbus A350 et Boeing 787, plus performants et respectueux de l’environnement.

Par ailleurs, le groupe aérien insiste sur la nécessité de poursuivre sa stratégie d’augmentation de gamme. Air France va équiper les cabines de 12 Boeing 777-300 du nouveau siège Business Class et en mettant en place la nouvelle KLM Premium Comfort Class.

Air France – KLM est donc très proche du retour aux capacités d’avant la pandémie et pourrait bien avoir besoin de pilotes et PNC supplémentaires pour assurer les vols à venir.