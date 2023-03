Volotea fête son 50 millionième passager à Vérone

Partages

Les célébrations de Volotea à Vérone à l’occasion du 50 millionième passager transporté depuis le premier vol de la compagnie aérienne. Il s’agit d’Andrea Framarin, de Vérone, qui a voyagé avec la compagnie sur un vol au départ de l’aéroport Valerio Catullo de Vérone. Pour le passager chanceux, la compagnie a préparé un prix spécial : 50 billets gratuits qui peuvent être utilisés par Framarin pour voyager avec ses amis à travers le réseau du transporteur.

Volotea a commencé à opérer à Vérone en 2012 : l’aéroport est devenu une base en 2015 alors qu’aujourd’hui plus de 60 employés y travaillent. Au départ de Vérone durant l’été 2023, Volotea assure des liaisons vers 14 destinations, 7 en Italie (Alghero, Cagliari, Catane, Lampedusa, Olbia, Palerme et Pantelleria), 1 en France (Paris Orly), 4 en Grèce (Athènes, Héraklion/Crète, Santorin, Zakynthos), 1 en Espagne (Barcelone) et 1 en Allemagne (Berlin, nouvelle entrée 2023). Il s’agit d’une offre totale de plus de 3 500 vols, soit un total de 626 000 sièges mis en vente.

Nous sommes vraiment heureux de pouvoir célébrer, après seulement 11 ans, le cap des 50 millions de passagers transportés. Ce résultat confirme notre engagement à saisir l’opportunité d’améliorer encore la connectivité entre les petites et moyennes villes européennes, en proposant des vols pratiques et confortables à des tarifs compétitifs. Et il est symbolique et significatif pour nous que les célébrations aient impliqué l’ aéroport de Vérone, géré par le groupe Save, notre plus grand partenaire aéroportuaire depuis le premier jour de nos activités , et celui de Barcelone, où se trouvent nos bureaux ». Carlos Muñoz

