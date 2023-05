L’OACI et la journée internationale des PNC

Partages

Cette année, l’OACI se concentre sur le soutien aux membres d’équipage de cabine qui traitent avec des passagers indisciplinés et perturbateurs à bord des aéronefs. Le personnel de cabine est au premier plan de ce problème.

Les PNC jouent un rôle essentiel pour assurer la sûreté et la sécurité des vols et contribuent également aux efforts visant à améliorer la durabilité environnementale de chaque vol. À l’occasion de la Journée internationale des agents de bord, le 31 mai, l’OACI réitère son engagement à soutenir les agents de bord dans tous les aspects de leur travail. L’organisation souligne également le rôle important que les PNC peuvent jouer dans la promotion de la mise en œuvre des normes de sûreté, de sécurité et de durabilité de l’OACI.

L’OACI a mis au point des outils que les États peuvent utiliser pour s’assurer que les auteurs sont tenus responsables et ainsi dissuader de futurs événements susceptibles de compromettre la sûreté et la sécurité ainsi que le bon ordre et la discipline à bord des aéronefs. En outre, le Manuel de formation à la sécurité de l’équipage de cabine de l’OACI (Doc 10002) fournit le contenu recommandé pour les programmes de formation, afin de permettre à l’équipage de cabine de prévenir et de répondre aux passagers indisciplinés et perturbateurs à bord des aéronefs.

Les États sont invités à ratifier le Protocole de Montréal de 2014 afin d’améliorer considérablement la capacité des États à étendre leur compétence sur les actes et infractions pertinents et à utiliser le Manuel sur les aspects juridiques des passagers indisciplinés et perturbateurs (OACI Doc 10117), qui fournit des orientations sur les sanctions pénales et les mesures d’exécution.

Les États sont également invités à assurer la formation du personnel et à sensibiliser le public aux conséquences d’un comportement inapproprié.

Ces actions contribueront à freiner l’escalade de la fréquence et de la gravité des incidents passagers indisciplinés et perturbateurs, permettant ainsi un environnement de travail sûr et propice pour les membres d’équipage de cabine et les autres membres d’équipage, ainsi qu’une bonne expérience de vol pour les passagers.

L’OACI élabore actuellement des orientations supplémentaires pour gérer les événements passagers indisciplinés, dans l’environnement post-pandémique et pour équiper au mieux les membres d’équipage pour répondre aux problèmes émergents.