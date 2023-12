Cabin Crew Academy, un an de formation CCA !

Partages

Cabin Crew Academy forme au métier de PNC et a l’obtention du CCA depuis maintenant un peu plus d’un an.

Après un an c’est l’heure du bilan pour nous et, soyons honnête, nous sommes fiers du chemin parcouru. Nous avons formé plusieurs dizaines d’hôtesses de l’air et de stewards qui, pour certains, sont en compagnie aérienne. Nous avons signé de beaux partenariats et avons lancé un produit unique en France, le Refresh CCA. Ce dernier permet à une personne en limite de validité de retrouver les privilèges de sa licence de vol pour 5 ans ! Avec le fort rebond du secteur c’est une belle opportunité pour être prêt pour les recrutements à venir.

Cabin Crew Academy, plus de 95% de réussite !

Notre succès nous le devons à notre produit, nos tarifs et nos taux de réussite global de plus de 95%. Nous vous délivrons la licence de membre d’équipage de cabine en seulement 3 semaines quand cela peut durer plusieurs mois dans d’autres centre de formations. Pour rappel le CCA n’est pas un diplôme français mais une licence de membre d’équipage dont le cursus est dicté par l’EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne). En plus de vous proposer une formation de qualité en 3 semaines nous vous la proposons pour 1 990 euros tout compris. Avec nous vous ne paierez pas de frais d’examen, ils sont d’environ 350 euros !

De plus, vous pouvez maintenant faire financer votre formation CCA chez Cabin Crew Academy par le Pole Emploi sous certaines conditions si vous êtes éligibles.

En résumé, Cabin Crew Academy c’est :

La formation la plus rapide pour être opérationnel rapidement

Le CCA à moins de 2 000 euros tout compris (pas de frais d’examen)

La possibilité d’être financé par Pole Emploi sous certaines conditions

Si vous souhaitez porter l’uniforme cet été soyez prêt pour les recrutements du printemps en nous rejoignant maintenant.

Vous pouvez nous contactez via notre site internent CabinCrewAcademy.com ou par téléphone au 06 10 85 98 87

A très bientôt et bonnes fêtes de fin d’année !

Ceci est un publi-rédactionnel fourni par Cabin Crew Academy. Informations vérifiées par PNC Contact avant publication