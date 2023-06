Ryanair nombre de passagers en hausse en mai 2023

Partages

La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a transporté 17 millions de passagers durant le mois de mai 2023. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport à la même période un an plus tôt.

De nouveaux chiffres fournis par Ryanair ont montré que la compagnie aérienne a opéré plus de 94 000 vols en mai. Cependant 300 vols et environ 54 000 passagers ont été touchés par les grèves du contrôle aérien français. Ces derniers protestaient contre la réforme des retraites imposées par le président Emmanuel Macron.

Plus tôt cette semaine, Ryanair a pressé l’UE de protéger les survols lors des grèves du contrôle aérien en Europe.

Ryanair a remis sa pétition » Protect Overflights : Keep EU Skies Open » au bureau de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette pétition a recueilli plus de 1,1 million de signatures de clients.

Le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré :

Il est inacceptable que des grèves ATC puissent entraîner l’annulation de milliers de vols de passagers européens, alors que la France et d’autres États membres de l’UE utilisent des lois sur le service minimum pour protéger leurs vols intérieurs. Michael O’Leary

Dans l’ensemble, Ryanair a montré une solide reprise après la pandémie alors que le nombre de passagers continue de croître.

Plus tôt ce mois-ci, la compagnie aérienne a également commandé 300 nouveaux Boeing 737-Max-10 à livrer entre 2027 et 2033 dans le cadre d’un accord évalué à plus de 37 milliards d’euros aux prix catalogue actuels. C’est la plus grosse commande jamais passée par Ryanair auprès de Boeing.

Le président et chef de la direction de Boeing, Dave Calhoun, a déclaré :

Près d’un quart de siècle après que nos entreprises ont signé notre premier achat direct d’avion, cet accord historique renforcera encore notre partenariat. Dave Calhoun

Ryanair poursuit inlassablement sa croissance en Europe…