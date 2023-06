Lufthansa et la TAP

Le directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr, a évoqué la possibilité pour la Lufthansa de reprendre la TAP Air Portugal. Il a déclaré qu’il était trop tôt dans le processus de privatisation de la TAP pour discuter de l’intérêt potentiel de Lufthansa à acquérir la compagnie aérienne. La TAP est une compagnie aérienne publique et le porte-drapeau du Portugal.

Après avoir été secouru en raison des retombées de la pandémie de COVID-19, le gouvernement portugais a annoncé qu’il envisageait une vente totale ou partielle de la TAP. Le gouvernement portugais détient actuellement 100% de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne se restructure dans le cadre d’un plan de 3,2 milliards d’euros approuvé par Bruxelles. Les modalités exactes d’une éventuelle vente n’ont pas encore été décidé, même si, selon le secrétaire d’État aux Finances du pays, Joao Nuno Mendes, le Portugal souhaite conserver une participation stratégique dans la compagnie aérienne.

Lorsque la vente a été annoncée, les principales compagnies aériennes comme la Lufthansa, Air France-KLM et British Airways se sont toutes déclarées intéressées. En avril, le gouvernement portugais a chargé la société publique Parpublica de choisir deux consultants externes pour évaluer la TAP et fournir un prix de vente. Le gouvernement espère privatiser la compagnie aérienne d’ici début juillet. Le ministre portugais des Finances, Fernando Medina, a parlé de la vente potentielle en disant :

Lufthansa a été l’une des premières compagnies aériennes à manifester son intérêt pour l’acquisition de la TAP. Cela principalement en raison de son hub établi à Lisbonne. Lors de la réunion annuelle de l’Association internationale du transport aérien (IATA) tenue à Istanbul, Spohr a parlé de la privatisation de la compagnie aérienne. Il a indiqué :

Lufthansa cherchera potentiellement à acquérir la TAP. La compagnie aérienne a récemment annoncé qu’elle avait accepté d’ acheter 41% d’ ITA Airways au gouvernement italien. Cette acquisition a été réalisée par une augmentation de capital de 325 millions d’euros. La Lufthansa aura la possibilité de prendre le contrôle total d’ITA Airways ultérieurement. Spohr a déclaré :

L’accord d’aujourd’hui conduira à une situation gagnant-gagnant pour l’Italie, ITA Airways et le groupe Lufthansa. Et c’est une bonne nouvelle pour les consommateurs italiens et pour l’Europe car une ITA plus forte dynamisera la concurrence sur le marché italien. En tant que jeune entreprise avec un flotte moderne et avec son hub efficace et en pleine expansion à Rome, ITA convient parfaitement au groupe Lufthansa.

Carsten Spohr