Air France, forte augmentation de la demande

Air France a publié une série de statistiques sur l’augmentation de la demande de voyages. Cette augmentation comprend les demandes pour les voyages d’affaires, les destinations de luxe et le produit économique premium du transporteur.

La compagnie aérienne a déclaré que les voyages d’affaires « revenaient progressivement aux niveaux d’avant Covid ». C’est une demande en hausse de 318% depuis le début de l’année culminant le 6 avril 2022.

Air France a également signalé une augmentation de 74% de la demande pour ses sièges économiques premium. On remarque également une augmentation de 204% de la demande pour les destinations long-courriers de luxe, notamment Maurice, Saint-Martin, Dubaï, la Thaïlande et Cancun.

Ces derniers mois, le transporteur vante une montée en gamme, avec le lancement d’un nouveau siège long-courrier en classe affaires. De plus, les travaux progressent sur un tout nouveau siège de première classe qui, selon Air France, « sera le plus long du marché et proposera jusqu’à trois configurations modulables entièrement privatisables pour un voyage encore plus exceptionnel ».

Commentant les données, Fahmi Mahjoub, directeur général Royaume-Uni et Irlande chez Air France-KLM, a déclaré :

Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de voir les passagers reprendre le transport aérien, tant pour les affaires que pour les loisirs. C’est encourageant de voir à quel point les gens ont envie de découvrir des destinations proches ou lointaines à travers le monde, et dans plus de confort que jamais grâce à nos services sur Air France. L’intérêt des gens à voyager dans le confort n’est pas passé inaperçu, et pour cette raison, Air France s’engage à offrir un service qui répond à cela. Fahmi Mahjoub