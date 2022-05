Air France, la Première

Partages

Air France a annoncé mardi qu’elle travaillait sur une nouvelle cabine La Première. Cette initiative confirme l’engagement de la compagnie aérienne française à continuer d’offrir un service haut de gamme. Celui ci est d’ailleurs régulièrement reconnu pour sa qualité et son excellence.

Actuellement en phase de conception, le nouveau concept sera dévoilé et mis en ligne entre l’hiver 2023 et le printemps 2024.

Publicités

La future cabine sera la plus grande du marché et proposera jusqu’à trois configurations différentes. Elle sera entièrement privatisable pour un voyage encore plus exceptionnel : un siège, un canapé et un lit. La nouvelle cabine sera disponible sur un plus grand nombre d’avions que l’actuelle.

Air France Première © Air France

Benjamin Smith, PDG Air France – KLM, a déclaré :

La Première représente le plus haut niveau d’excellence française et fait partie intégrante de l’ADN d’Air France. Même au plus fort de la crise du Covid, nous avons pu constater l’attractivité de cette offre auprès de nos clients, notamment en Amérique du Nord, où la fréquentation de La Première est actuellement supérieure à ce qu’elle était en 2019. Nous attendons avec impatience le dévoilement de cette nouvelle cabine, qui répondra aux normes mondiales les plus élevées. Benjamin Smith

Ce projet d’envergure s’inscrit dans la stratégie de sophistication d’Air France. Cela couvre également le renouvellement de la flotte, le renouvellement des salons et le développement d’une offre de restauration plus durable, signée par des chefs Michelin en classe Affaires et à La Première.

Introduites en 2014, les suites La Première d’Air France sont actuellement disponibles sur certains Boeing 777-300 desservant des destinations aériennes clés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud (São Paulo étant la seule destination de la région), en Afrique et au Moyen-Orient.