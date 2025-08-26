Corsair, programme hiver 2025 – 2026

Corsair annonce son programme de vols vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique pour la saison hiver 2025 – 2026. La compagnie s’appuie sur une flotte entièrement renouvelée et homogène pour proposer une offre de transport consolidée et un service repensé, à bord comme au sol.

Corsair, un programme hiver 2025 – 2025 renforcé vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique

Caraïbes

Pour la saison hiver 2025 – 2026, Corsair opère jusqu’à 13 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre et jusqu’à 10 vers Fort-de-France. La compagnie ouvre également deux nouvelles liaisons directes au départ de la province : 1 vol/semaine depuis Bordeaux vers Fort-de-France et 1 vol/semaine depuis Nantes vers Pointe-à-Pitre. Grâce à son partenariat avec Air Inter Iles by St Barth Executive, Corsair permet également à ses clients de rejoindre facilement les îles de Saint-Barthélemy et Marie-Galante depuis Pointe-à-Pitre, via des transferts aériens rapides et personnalisés, réservables en bout-en-bout.

Océan Indien

La Réunion est desservie par un vol quotidien, avec une offre portée jusqu’à 12 fréquences hebdomadaires. L’île Maurice est desservie jusqu’à 6 vols hebdomadaires, dont 4 vols directs et 2 via La Réunion. Corsair assure également 3 vols par semaine vers Mayotte et 2 vols hebdomadaires vers Antananarivo (Madagascar). Sur les legs régionaux, la compagnie opère 3 vols par semaine entre La Réunion et Mayotte et 2 vols entre La Réunion et Madagascar. Les vols au départ de Lyon et Marseille vers l’océan Indien sont toujours au programme à raison de 2 vols par semaine.

Afrique

En Afrique, Corsair maintient un programme structuré : 1 vol quotidien vers Abidjan, jusqu’à 6 vols hebdomadaires vers Bamako et jusqu’à 5 vers Cotonou.

Enfin, la compagnie facilite l’accès à son réseau grâce à l’offre Train + Air au départ de 21 villes françaises et de Bruxelles, avec une réservation et un billet unique disponibles sur www.flycorsair.com.

Corsair, une flotte moderne pour un service repensé a découvrir pendant l’hiver 2025 -2026

Corsair opère avec une flotte homogène de 9 Airbus A330neo, d’une moyenne d’âge de deux ans. Ces appareils de dernière génération permettent une réduction de 15 % de la consommation de carburant et une baisse significative de l’empreinte sonore. Ce renouvellement intégral, réalisé en un temps record, constitue l’un des leviers clés de la transformation de la compagnie, en garantissant une expérience de voyage homogène, moderne et confortable sur l’ensemble de son réseau.

Corsair a engagé une montée en gamme globale de son produit et de ses services, portée par le renouvellement complet de sa flotte et une stratégie d’amélioration continue de l’expérience client. Cette transformation se reflète à bord avec des cabines intégralement repensées, une connectivité Wi-Fi renforcée, une offre de divertissement enrichie et un service attentionné.

Depuis juillet 2025, la cabine Business propose une nouvelle carte des vins signée par Antoine Petrus, Meilleur Ouvrier de France, avec des références emblématiques telles que le rosé Whispering Angel du Château d’Esclans et un Saint-Émilion Grand Cru Petit-Faurie de Soutard. Cette sélection accompagne des plats de saison conçus pour allier raffinement et équilibre.

L’attention portée à l’expérience client se prolonge également au sol, avec des partenariats dédiés : MyDriver pour un service de transfert et d’accueil personnalisé, et Hertz pour intégrer la location de voiture au parcours de voyage.

Ces évolutions concrètes traduisent l’engagement de Corsair à offrir un produit de qualité, accessible et aligné avec les attentes de ses clients. Cette dynamique a été saluée par l’industrie, avec l’attribution du titre de Meilleure Compagnie Aérienne Loisirs française aux World Airline Awards de Skytrax en 2024 et 2025.