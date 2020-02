Corsair a un nouvel Airbus

Corsair a reçu son premier avion dans le cadre du renouvellement de sa flotte, un Airbus A330-300.

Le F-HJAZ, un Airbus A330-300 en provenance d’Aeroflot, est le premier appareil réceptionné par Corsair dans la cadre de sa politique de renouvèlement de sa flotte. Le nouvel actionnaire, Intro Aviation, a pour objectif de doter Corsair de 13 avions d’ici 2023. Corsair, dernière compagnie aérienne française à voler avec des Boeing 747, passera en tout Airbus en 2021.

Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair, a indiqué :

L’arrivée de ce nouvel appareil marque le début du renouvellement et de la modernisation de la flotte avec une cible de 13 Airbus A330 en 2023, et 10 avions dont 5 NEO dès mai 2021. La flotte homogène composée d’Airbus A330 apportera plus de flexibilité et permettra d’augmenter le nombre de fréquences sur chaque destination pour atteindre à terme l’objectif d’un vol quotidien. En outre, grâce à l’augmentation du nombre de sièges en classe Business et Premium, nous aurons un très bon outil pour développer notre part de marché sur le segment Affaires.