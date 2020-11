Partages

La compagnie aérienne Corsair est sauvée suite a la validation d’un plan de sauvetage de 297 millions d’euros.

Corsair n’était pas éligible au prêt garanti par l’Etat en avril dernier. Son patron, Pascal de Izaguirre, s’alarmait des conséquences de la crise du coronavirus sur son entreprise. Maintenant les choses vont mieux. Un plan de relance comprenant l’Etat, les repreneurs et les actionnaires actuels a été signé.

L’Etat a accordé un prêt de 141 millions d’euros quand les actionnaires actuels injectent 126 millions et les repreneurs en apportent 30 millions. Les repreneurs sont réunis en un consortium qui regroupe, entres autres, Eric Koury (Air Antilles et Air Guyane) et Patrick Vial-Collet de la Chambre de commerce et d’industrie Iles de la Guadeloupe.

Le protocole sera présenté au tribunal du commerce de Créteil le 1er décembre 2020.

Corsair est donc sauvée et va pouvoir poursuivre ses activités et la restructuration de sa flotte avec 5 Airbus A330 Neo qui arriveront dans les deux prochaines années.