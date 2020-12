Partages

La compagnie aérienne Corsair est sauvée, la commission européenne valide le plan de sauvetage. Ce plan a été validé pour un montant de 136.9 millions d’euros divisé en plusieurs mesures.

Corsair, mesure de restructuration

Le premier volet a pour but d’aider la compagnie à se restructurer. Ce processus était déjà en place depuis plusieurs mois au niveau de la flotte. Corsair a dit adieu à ses Boeing 747 gourmands. Elle a choisi des appareils de dernières génération beaucoup plus économique en carburant. Le montant accorder est de 107 millions d’euros en report d’impôts, crédit d’impôts, prêt bonifié et prêt participatif.

Dommages liés au coronavirus

Le second volet concerne l’indemnisation suite aux dommages liés a l’épidémie de coronavirus. Il se compose d’un crédit d’impôts pour un montant de 30 millions d’euros. Si jamais, après vérification, le montant devait dépasser les préjudices subis, Corsair devra rembourser le trop-perçu.

Marc Rochet, a la tête de French Bee et Air Caraïbes, avait estimé que cette aide allait créer une concurrence déloyale. La commission européenne a répondu :

La mesure contribuera à assurer la poursuite ordonnée des services de vol, dans l’intérêt des passagers, et à maintenir la connectivité avec les territoires français d’outre-mer, sans fausser indûment la concurrence dans le marché unique. Commission Européene

Corsair est sauvée et peut donc se focaliser sur l’après Covid et mettre en place les outils nécessaires a la reprise et la croissance.