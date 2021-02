Air France et créneaux à Orly

Le directeur général du groupe Air France – KLM revient sur les concessions que le groupe devrait faire pour obtenir de l’aide. Air France devrait abandonner des créneaux à Orly.

Dans un entretien il a déclaré, concernant l’abandon de créneaux sur Orly :

Le syndicat majoritaire chez Air France, Force Ouvrière, est du même avis que la direction :

Du coté des pilotes Air France le discours est identique, le SNPL, principale organisation syndicale de pilote a indiqué :

Quel intérêt la Commission européenne a-t-elle d’empêcher la compagnie nationale historique française de se réformer au prétexte d’ouvrir davantage la desserte de Paris à la concurrence étrangère ? Volonté d’autant plus incompréhensible que l’aéroport de CDG, non contraint en slots, permet déjà d’ouvrir le marché parisien à la concurrence. Le SNPL Air France-Transavia préfèrerait voir la Commission européenne prendre à bras le corps la réalité des distorsions de concurrence dans le Transport Aérien européen ; les principales compagnies low cost ont leur actionnaire majoritaire et leur management en dehors de l’Union européenne. Ces compagnies jouent aux limites des règles lorsqu’elles existent et profitent de régimes fiscaux et de règles sociales non harmonisés entre les États de l’Union européenne.

SNPL Air France