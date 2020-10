Air France, l’État sera là

Partages

L’action Air France est en chute libre depuis plusieurs mois et a encore perdu 1.9% hier pour clôture à 2.943 euros. L’État reste aux cotés d’Air France…

Le groupe franco-néerlandais, comme une grande partie des majors, est plombé par la crise du coronavirus. Si au niveau national et même européen une reprise se fait sentir, pour l’international c’est plus compliqué. IATA milite et œuvre pour des mesures sanitaires coordonnées et plus claires pour les voyageurs. Pour le moment, cela ne se met pas en place facilement…

Pour permettre au groupe Air France – KLM de tenir une recapitalisation est dans les tuyaux. Martin Vial, le commissaire aux participations de l’Etat, a confirmé que l’Etat soutiendrai le groupe pour lui permettre de passer le cap.

Pour le moment aucune information concernant cette recapitalisation. Les modalités vont être discuter avec la direction du groupe Air France – KLM dans les prochaines semaines. La gouvernance de la société pourrait être impactée par cette recapitalisation.

Martin Vial, le commissaire aux participations de l’Etat, a précisé dans son communique que le groupe Air France – KLM n’avait aucun problème de liquidité.