Les tests (enfin) disponibles dans les aéroports

Partages

Les professionnels du tourisme se réjouissent de cette bonne nouvelle. Les tests vont être disponibles dans les aéroports.

Beaucoup d’aéroports européens utilisent déjà ces tests pour détecter le Covid-19. L’Etat français vient d’autoriser cette méthode de test qui permet un résultat en 30 minutes. Le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebari a annoncé leur mise en place pour la fin du mois d’octobre 2020. Cela devrait permettre d’augmenter le trafic aérien vers les pays ou cela est actuellement compliqué. Les USA sont en particulier une destination qui devrait profiter de cette nouvelle méthode.

Les tests se font sur le même principe mais les résultats sont connus sous 30 minutes contre plusieurs jours voire semaines…

Jean-Pierre Mas, président d’Entreprises du voyage, a indiqué :

Alors que la situation sanitaire et que les exigences des pays d’arrivée évoluent au jour le jour et que les candidats au voyage sont perdus, la difficulté d’avoir des résultats rapides après un test PCR est devenue le frein principal aux déplacements. Jean-Pierre Mas,

Toujours selon Jean-Pierre Mas, c’est entre 20% et 40% de personnes qui renoncent à voyager à cause des modalités et difficulté d’obtenir un test dans les temps.

Dans le même temps des négociations sont en cours entre les pays pour harmoniser les procédures et restrictions. Les test PCR disponibles dans les aéroports sont un bon début pour permettre le retour de l’activité.

Partages