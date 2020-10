Ryanair ferme sa base de Toulouse

Ryanair a publié son programme des vols pour l’hiver 2020 -2021. La base Ryanair de Toulouse sera fermée pour cette période suite a la crise du coronavirus.

La plus grande compagnie aérienne européenne, Ryanair, a indiqué qu’elle allait fermer sa base de Toulouse pour la saison hiver en raison des restrictions de vol qu’imposent les gouvernements européens.

Ryanair ferme également ses bases de Cork et Shannon en Angleterre. La compagnie aérienne prévoit d’assurer environ 40% de son programme avec des taux de remplissage moyen de 70%, pas assez pour garder ces bases ouvertes.

Dans un communiqué, Michael O’Leary, a indiqué :

Nous avons continué à adapter notre capacité en septembre et octobre pour tenir compte des conditions du marché et des restrictions gouvernementales, avec l’objectif de maintenir un taux de remplissage de 70%, ce qui nous permet d’être aussi proches que possible de l’équilibre et de minimiser l’érosion des liquidités. Bien que la situation liée au Covid-19 reste fluide et difficile à prévoir, nous devons maintenant réduire nos prévisions de trafic pour l’année entière à 38 millions de passagers.

Michael O’Leary