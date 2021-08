Secteur aérien, reprise plus forte que prévue

Partages

Le scenario le plus optimiste d’Eurocontrol a été dépassé pendant la dernière semaine de juillet 2021. Avec environ 24 000 vols on a atteint plus de 68% du trafic a la même période en 2019. Il semble que la reprise du secteur aérien arrive et, en plus, elle est forte !

Les compagnies aériennes européennes ont opéré 23 899 vols lors de la 30eme semaine 2021. De plus, elles indiquent une augmentation constante des réservations en corrélation avec le déploiement de la campagne vaccinale.

En nombre de vols opérés c’est Ryanair qui est en tête avec plus de 2 100 vols par jour qui représente une baisse de 17% par rapport a la même période en 2019. Wizzair a de son coté opéré 622 vols avec une baisse de seulement 7% !

Les 3 scenarios d’Eurocontrol pour la période étaient les suivants :

Le scénario 1 suppose une adoption généralisée de la vaccination à travers le réseau européen en été 2021, couplée à un assouplissement coordonné des contraintes de déplacements, et la reprise de quelques flux long-courriers. Ce scénario est aligné sur les plans des compagnies aériennes pour les mois d’été construits sur l’effet de demande refoulée, notamment pour le marché VFR (Visites aux amis et relations).

Le scénario 2 suppose qu’une vaccination généralisée à travers l’Europe et que l’assouplissement coordonné des restrictions de voyage seront atteints d’ici le premier trimestre 2022 entre les régions du monde, avec plus de flux long-courriers commençant à revenir.

Le scénario 3 envisage des restrictions persistantes au cours des prochaines années en raison de vaccinations et/ou épidémies renouvelées de nouvelles souches virales, avec un impact négatif sur la confiance des passagers.

La reprise du secteur aérien semble forte et arrive en Europe plus vite que prévu, bonne nouvelle !