Le trafic aérien reprend progressivement en France en ce début juin 2020. Air France, et sa filiale Transavia, reprennent les vols en ce mois de juin 2020. Pour le moment c’est au départ de Roissy CDG que sont opérés les vols, Orly ouvrira le 26 juin.

Le réseau métropolitain va être le principal bénéficiaire de cette reprise. Cependant, les Antilles vont aussi voir une forte augmentation du nombre de rotations. A compter du 22 juin ce sera 7 vols par semaine au lieu de 3 actuellement.

Le trafic aérien reprend et les destinations au sein de l’espace Schengen devraient être bientôt accessibles, Air France est déjà prête. La compagnie française n’exploite actuellement que 75 avions sur les 224 dont elle dispose. Le secteur long-courrier international est plus impacté et la reprise n’est pas prévue avant le mois d’aout 2020.

Chez Transavia la reprise est prévue pour le 15 juin 2020 à partir des villes de Lyon et Nantes. Le 26 juin ce sera au départ de Paris Orly avec une trentaine de destinations en France mais aussi au Portugal, en Espagne, en Grèce ou encore en Italie.

Pour easyJet le reprise est annoncée a compter e la mi-juin avec des liaisons entre Paris, Nice et Toulouse. Des vols vers Genève sont également prévus à partir du 15 juin.

Volotea annonce également la reprise partielle de son activité à compter du 16 juin avec une montée en puissance jusqu’au 3 juillet…