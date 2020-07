Vueling, 30 routes en aout 2020

Partages

Le trafic aérien reprend en Europe. Les compagnies aériennes se placent pour redémarrer et tenter d’effacer les pertes liées à la crise du coronavirus. Vueling opèrera 30 routes en France en aout 2020.

Vueling va opérer depuis Paris – Orly pas moins de 17 routes. A Nantes elle effectuera des vols vers Malaga, Barcelone et Palma de Majorque. Depuis Marseille Vueling rejoindra les mêmes villes que depuis Nantes tout comme au départ de Lyon. A Bordeaux ce sera vers Barcelone et Palma de Majorque. Vueling desservira uniquement Barcelone depuis Nice et Palma de Majorque depuis Toulouse.

Vueling a annoncé cette montée en puissance pour aout dans un communiqué et a indiqué :

Nous sommes ravis de pouvoir proposer un total de 30 routes en août au départ de Paris Orly, Nantes, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse vers des destinations aussi diversifiées que l’Espagne, les Canaries, l’Italie, le Portugal, ou le Royaume-Uni. C’est une satisfaction pour nous que nos clients français puissent reprendre le chemin de leurs destinations préférées, et nous sommes engagés à accompagner avec sérieux et minutie chaque vol afin que nos clients se sentent à l’aise et en sécurité lorsqu’ils voyagent avec Vueling. Vueling

Vueling va donc monter en puissance pendant l’été 2020 et ne sera sans doute pas la seule à le faire. Le gouvernement britannique a levé les mesures de quarantaine sur son territoire. Cela fait le plus grand bonheur des compagnies aériennes easyJet et Ryanair, entres autres…