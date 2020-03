reprise trafic aérien

Partages

La reprise du trafic aérien n’est pas pour demain mais pas si éloignée que cela.

Les compagnies aériennes françaises ferment les lignes les unes après les autres de puis le début de l’épidémie de coronavirus. Alain Battisti, président de la FNAM, a indiqué :

Nous nous acheminons vers une quasi fermeture des lignes aériennes opérées par des compagnies françaises.

Air France va fortement réduire ses fréquences, Hop et Transavia ainsi que la Compagnie vont stopper les vols d’ici la fin de semaine.

Même si cette crise semble importante il semblerait qu’elle ne dure pas dans le temps, la reprise du trafic aérien est prévue pour juillet 2020. Alain Battisti a déclaré :

Nous n’avons aucune idée de la durée de la crise, mais nous tablons néanmoins sur une suspension d’au minimum six semaines, suivie d’une reprise réduite et progressive en mai, puis d’une montée en puissance en juin, et un retour à la normale probablement en juillet. C’est la vision partagée entre les autorités et les compagnies aériennes à cette heure.

On peut donc espérer une reprise du trafic aérien à 100% pour juillet 2020 et la saison été. Cette période de l’année est la plus importante pour les compagnies aériennes et, heureusement, elle devrait se passer normalement.

La reprise du trafic aérien en juillet sera précédée par une montée en puissance en fonction de l’évolution de l’épidémie dans les différents pays du globe.

D’ici là il va falloir être patient et espérer que les mesures prisent par l’Etat permettront de faire face aux chances et aux éventuels problèmes de trésorerie.

