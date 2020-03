recapitalisation air france

Partages

La recapitalisation de la compagnie aérienne Air France est une option envisagée par le gouvernement français face à la crise du secteur aérien liée au coronavirus.

Le 18 février l’action Air France – KLM cotait 9.81 euros à la clôture, hier c’est 4.33 euros. En résume le groupe Air France – KLM a perdu plus de 50% de sa valeur ! La recapitalisation de la compagnie Air France envisagée a deux objectifs :

Permettre à l’entreprise de passer la crise avec un apport de liquidité lié à la vente de nouvelles actions qui seront achetées par l’État

Éviter une prise de contrôle par un groupe étranger qui pourrait profiter du cours extrêmement bas de l’action pour en acheter en masse

Évidement certains vont voir d’un mauvais œil la recapitalisation de la compagnie Air France car c’est l’État, et donc nos impôts, qui seront utilisés.

Cependant il faut voir un peu plus loin. Air France, et l’ensemble des sous-traitants, représente une part non négligeable du PIB français. Chaque année le groupe Air France – KLM représente environ 1% du PIB, peut-on se passer de cela ?

La recapitalisation de la compagnie Air France ne sera pas faite pour durer dans le temps, ce sera un « coup de pouce » pour passer la crise. L’État va acheter des actions pas chères et les revendra sans doute bien plus chères quand la crise sera passée et, donc, va gagner de l’argent !

Les autres compagnies aériennes françaises vont, elles aussi, être aidées. Édouard Philippe s’y ai engagé lors de sa dernière allocution. Report de charges, exonération de taxes…

Pour les compagnies aériennes étrangères implantées en France comme easyJet ou Volotea cela risque d’être plus compliqué.

Le secteur aérien traverse un moment difficile mais ce n’est que temporaire. La forte augmentation de la demande prévue par IATA fin 2019 n’est que repoussée et, au moment de la reprise, la demande en personnel qualifié sera sans doute importante comme le prévoit IATA.

