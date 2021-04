Air France – KLM lance son augmentation de capital

Le groupe Air France – KLM a annoncé hier le lancement de son augmentation de capital. Le montant brut est de 988 millions d’euros. Le groupe a également annoncé un renforcement de son partenariat avec China Eastern Airlines, cette dernière va participer à l’opération.

Le groupe Air France – KLM va émettre 180 millions d’actions à un prix compris entre 4.84 euros et 5.21 euros. Cela pour renforcer ses capitaux propres de la filiale Air France. Aucun droit préférentiel de souscription ne sera établi.

Dans son communiqué », le groupe Air France – KLM a indiqué :

Avec le renforcement de la coopération entre Air France-KLM et China Eastern Airlines, les deux groupes ont clairement ouvert la voie à la construction de la joint-venture la plus efficace et la plus puissante entre l’Europe et la Chine.

