Air France, une action en chute libre ?

Depuis le début de semaine l’action Air France – KLM est en chute libre à la bourse de Paris. En cause le coronavirus qui déstabilise depuis plusieurs semaines le marché du transport aérien mondial. Mais depuis peu le coronavirus est aux portes de la France et même de plus en plus présent dans l’hexagone.

Le 19 février l’action Air France – KLM passait la barre des 10 euros, 10.02 pour être précis. Aujourd’hui l’action Air France – KLM est cotée à peine plus de 7 euros. Cela représente une baisse de 30% en un peu plus d’une semaine. Si on parle de valorisation boursière nous sommes passés de 83 millions d’euros à 58 millions d’euros !

Le coronavirus semble s’implanter de plus en plus en Europe et tant que les températures ne remontent pas il y a peu de chance qu’il disparaisse. Les vols vers la Chine sont suspendus, ceux vers la Corée du Sud pourraient suivre la même route. L’Europe se prépare mais les gouvernements vont-ils accepter la libre circulation des personnes si l’épidémie s’amplifie, rien n’est moins certain.

Si Trump semble serein il y a fort à parier que dans l’hypothèse ou l’Europe soit fortement impactée il ferme les frontières et refuse les vols en provenance du vieux continent.

L’action Air France – KLM n’est pas la seule à souffrir. La Lufthansa est passé de 15.40 euros à un peu plus de 12 euros. IAG a de son côté chuté de 642 livres à 496 livres…

Les compagnies aériennes européennes, et même mondiales, doivent faire face à une situation sans précèdent. Le SRAS ou le H1N1 n’avaient pas eu de telles conséquences économiques…