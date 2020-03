Antilles et coronavirus

Partages

Ce week-end l’aéroport de l’ile de la Martinique a été le cadre de manifestations relativement violentes.

Des manifestants ainsi que des policiers demandent un contrôle plus strict des passagers qui arrivent sur l’ile. Des heurts ont eu lieu sur les routes aux alentours de l’aéroport Aimé Césaire entre manifestants et forces de l’ordre.

Les iles de la Martinique et de la Guadeloupe ne sont pour le moment pas touchées par l’épidémie de coronavirus.

La manifestation pour un control plus poussé afin de déceler les éventuels passagers porteurs du coronavirus a démarré en début d’après-midi à l’appel du syndicat CGTM-SOEM et d’associations locales. C’est un vol d’Alitalia en provenance de Milan qui a mis le feu aux poudres. Milan est une des régions les plus touchées par le coronavirus en Italie.

Pourtant le vol vers les Antilles a été effectué à vide mais les manifestants ont demandé que les personnels à bord soient testés pour le coronavirus.

Face à l’épidémie de coronavirus la Préfecture a mis en place des contrôles stricts pour les Antilles.

Il en va de même à Tahiti ou des évènements sont annulés comme le Parau Parau Tahiti – PaPeeTe 2020.

Le coronavirus semble ne pas être si dangereux que cela selon une étude scientifique disponible ici : https://github.com/cmrivers/ncov/blob/master/COVID-19.pdf

Ci-dessous un graphique mettant en lumière la contagieuse et la mortalité du coronavirus. Attention : entre 0 % et 10 %, nous avons étendu l’échelle afin de rendre le graphique plus lisible, du fait du grand nombre de maladies situées entre ces bornes de mortalité.

En résumé :

le virus a un taux de létalité relativement bas (la maladie semble fatale pour 2 % des personnes infectées en moyenne, mais avec des écarts selon l’âge), soit entre 0,2 % et 3,6 % : en dessous de celui du SRAS de 2003,

l’indice de contagiosité du virus est lui aussi relativement faible (entre 1,5 et 3,5) : à titre de comparaison, la varicelle est à 8,5 et la rougeole à 9.

Pas de coronavirus aux Antilles ou à Tahiti pour le moment mais, comme la grippe saisonnière, il y a fort à parier qu’il y arrivera…

