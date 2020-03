Flybe en redressement judiciaire

Partages

Flybe a annoncé être placé en redressement judiciaire et stoppé ses opérations ce jeudi 5 mars 2020. Une santé économique fragile et le coronavirus auront eu raison de Flybe.

Flybe, dans son communiqué, a donc annoncé sa mise en redressement judiciaire et a ajouté :

Tous les vols sont cloués au sol et l’activité au Royaume-Uni a cessé avec effet immédiat.

En janvier Flybe avait évité le dépôt de bilan grâce à une aide du gouvernement britannique et, un an plus tôt, c’est Connect Airways qui avait sauvé les meubles.

Flybe est en redressement après avoir été renflouée par le consortium Connect Airways (propriétaire de Flybe qui comprend notamment Virgin Atlantic et les fonds Stobart et Cyrus) mais là, il semblerait que plus rien ne soit envisageable pour sauver les 2 000 salariés.

Le coronavirus est en train de faire beaucoup de mal au secteur aéronautique et il y a fort à parier que le redressement judiciaire de Flybe ne soit que le début d’une série. Comme le disait il y a peu Ben Smith, patron du groupe Air France – KLM, le coronavirus va accélérer la consolidation du secteur…

