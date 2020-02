O’Leary s’attaque aux musulmans

Partages

O’Leary, patron de la lowcost Ryanair, est encore au centre d’une polémique outre-manche après la parution d’une interview et ses propos vis a vis des musulmans.

On le connait, entre autre, pour ses sorties médiatiques ou il indique vouloir faire voyager les passagers debout, enlever les toilettes des avions et autres déclarations du même type. Ce week-end il a fait encore plus fort en indiquant que les contrôles de sécurité devaient viser en priorité les musulmans.

Selon O’Leary pour prévenir le terrorisme, il faut se concentrer sur les passagers musulmans plutôt que sur les familles. Son discours est, comme souvent, peu nuancé et des plus clair :

Qui sont les terroristes? Ce seront des hommes célibataires voyageant seuls. On ne peut pas dire certaines choses, parce que c’est du racisme, mais ce sont généralement des hommes de confession musulmane. Si c’est de là que vient la menace, traitez-la. Michael O’Leary

Évidemment ces propos ont provoqué une levée de bouclier en Angleterre. Raciste, islamophobe et autres qualificatifs pleuvent de toute part.

Petit rappel historique

2 février 2016 – Daallo Airlines – Shebabs Somaliens

31 octobre 2015 – Metrojet – Etat islamique

24 aout 2004 – Avions russes – Femmes tchétchènes (prédominance islam sunnite)

22 décembre 2001 – American Airlines – Richard Reid, islamiste

…

A chacun de se faire son opinion.