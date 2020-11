Air France – KLM , les syndicats bloquent l’aide publique

Partages

L’aide publique d’un montant de 3.4 milliards d’euros de la Hollande au groupe Air France – KLM était en attente de signature. Les syndicats de la compagnie KLM ont bloqué le prcessus. Hier, des syndicats de KLM ont refusé de signer dénonçant des « changements de dernière minute » a sujet des salaires.

Wopke Hoekstra, ministre des finances, avait donné jusqu’à 11.00 GMT pour que syndicats et direction se mettent d’accord. Cet accord était la condition au déblocage de l’aide de l’Etat pour la filière hollandaise du groupe Air France – KLM.

Le plan proposé comportait 5 000 suppressions de poste et une baisse des couts de 15%. Le plan prévoyait une baisse du salaire des pilotes jusqu’en mars 2022. Celui des hôtesses de l’air et stewards jusqu’au début de l’année 2023. Après avoir pris connaissance du projet le ministre a demandé qu’il soit modifié. L’aide gouvernementale étant prévu pour 5 ans le ministre a demandé une baisse de salaire pour une durée de 5 ans également.

Un représentant du VNV, syndicat des pilotes de KLM au sein du groupe Air France – KLM, a indiqué :

Nous n’avons pas signé. (…) Nous avions un accord avec KLM depuis le 1er octobre et maintenant le gouvernement fait machine arrière.

La perte de salaire pour les pilotes est estimée a +/- 20%.

Les hôtesses de l’air et stewards, via leur syndicat, ont accepté de signer l’accord comme celui des techniciens de l’aéronautique NVLT.

Des discussions avaient repris hier après-midi entre syndicats, direction et ministère des finances néerlandais.

Le groupe Air France – KLM a annoncé une perte de 1.6 milliards pour le troisième trimestre 2020 contre un bénéfice de plus de 360 millions d’euros un an plus tôt.