Air France – KLM , les pilotes hollandais cèdent

Partages

Le week-end dernier l’aide de l’État néerlandais était compromis. Les pilotes de KLM refusaient la baisse de salaire sur 5 ans que l’État exigeait. L’aide prévue se monte à 3.4 milliards d’euros sous forme de prêts directs et de PGE.

Suite au refus des pilotes le gouvernement avait clairement refusé son aide à KLM mettant le groupe Air France – KLM en difficulté.

Finalement les pilotes ont accepté les conditions de l’État néerlandais. Les salaires seront réduits jusqu’en 2025 comme exigé par le gouvernement. D’autres syndicats avaient déjà accepté ces conditions, il ne manquait que les pilotes.

Le ministre des finances, Wopke Hoekstra, et la ministre des infrastructures, Cora van Nieuwenhuizen, ont indiqué dans un communiqué :

Le cabinet peut donc accepter le plan de restructuration et l’a depuis confirmé au directoire de KLM.

Le patron de KLM, Pieter Elbers, a de son côté indiqué :

Les derniers jours ont été incroyablement intenses pour tout le monde, avec une grande pression sur la compagnie, un impact négatif sur sa réputation et des divisions internes. Mais en fin de compte, nous, KLM et syndicats, sommes parvenus à un accord.

Air France – KLM subit de plein fouet la crise du coronavirus et sans les prêts de KLM son avenir était fort compromis. Cependant tout n’est pas réglé, le groupe devra obtenir des liquidités pour passer le cap de cette crise. Une recapitalisation est fortement envisagée. Pour info, l’action Air France – KLM est passé d’un peu plus de 11 euros à une peu plus de 3 en 12 mois…