easyJet ouvre Berlin

Partages

La compagnie aérienne a bas cout easyJet a opéré son premier vol vers Berlin-Brandebourg Willy Brandt.

Le vol spécial EJU3110 a atterri samedi à Berlin. Le dimanche, jour du démarrage de l’activité commercial de l’aéroport, un vol easyJet a rejoint Gatwick.

Dans le même temps easyJet a annoncé une coopération avec la Deutsche Bahn à Berlin. Ce partenaire ferroviaire rejoint le programme Worldwide by easyJet.

Grace a ce programme les clients sont en mesure de rejoindre d’autres aéroports et d’autres vols du réseau. Ce réseau est composé de la compagnie aérienne easyJet ainsi que qu’autres compagnies et comptabilise plus de 5 000 points de départs.