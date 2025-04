Partages

Le lundi 28 avril 2025, un drame s’est déroulé à bord d’un vol Air France parti de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, en Polynésie française, à destination de l’Hexagone. Un passager, qui faisait l’objet d’une évacuation sanitaire vers la France métropolitaine, est décédé en plein vol, obligeant l’appareil à faire demi-tour après environ une heure et demie de trajet. Un décès à bord est toujours un moment dur pour les équipages Air France.

Décès à bord d’un vol Air France, une crise cardiaque fatale

D’après les premières informations, le passager aurait succombé à une crise cardiaque. Malgré les efforts présumés de l’équipage et des éventuels professionnels de santé à bord, il n’a pas pu être réanimé. L’avion, qui transportait ce patient en évacuation médicale, a atterri de nouveau à l’aéroport de Tahiti-Faa’a vers 11h22 heure locale. Après une brève interruption, l’appareil a redécollé aux alentours de midi pour reprendre sa route.

Une procédure conforme aux protocoles

Dans ce type de situation, les équipages d’Air France sont formés pour gérer les urgences médicales. La décision de faire demi-tour a probablement été prise pour permettre une prise en charge rapide des démarches administratives et médicales nécessaires suite au décès. Air France n’a pas encore publié de communiqué officiel détaillant l’incident, mais la compagnie est connue pour suivre des protocoles stricts en cas d’urgence à bord, comme l’a illustré un précédent incident sur un vol Paris-Boston en janvier 2025, où un passager était également décédé d’un malaise cardiaque malgré l’intervention d’un médecin.

Un drame qui rappelle la fragilité des évacuations sanitaires

Cet événement met en lumière les défis des évacuations sanitaires longue distance, souvent nécessaires pour les résidents des territoires ultramarins comme la Polynésie. Les patients en état critique doivent être transportés sur de longues distances pour accéder à des soins spécialisés, une opération qui comporte des risques inhérents. Bien que les détails sur l’état de santé du passager avant le vol restent confidentiels, cet incident souligne l’importance d’une préparation rigoureuse pour ce type de transport.

Décès à bord d’un vol Air France, réactions et suites

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée sur l’identité du passager ni sur les circonstances exactes du drame. Les autorités locales et Air France devraient collaborer pour enquêter sur les causes précises du décès et s’assurer que toutes les procédures ont été respectées. Les autres passagers du vol, qui ont vécu cet événement traumatisant, ont pu poursuivre leur voyage après le redécollage de l’appareil.

Ce tragique incident rappelle la réalité des urgences médicales en vol, des situations rares mais toujours bouleversantes. Nos pensées vont à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à l’équipage et aux passagers affectés par ce drame.

