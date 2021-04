Ryanair à Nîmes cet été

Partages

La compagnie aérienne lowcost irlandaise Ryanair opèrera des vols au départ de Nîmes cette été. En plus des destinations marocaines de Fès et Marrakech il sera possible de rejoindre Londres et Bruxelles. L’aéroport retrouve son activité d’avant la crise du coronavirus.

Edeis, délégataire de la gestion de la plateforme a indiqué :

Une bonne nouvelle permettant à l’aéroport de retrouver un programme intégrant toutes les destinations présentes avant la crise sanitaire. Edeis

Le directeur de l’aéroport nîmois a déclaré :

C’est une excellente nouvelle pour nous, pour les salariés, les sous-traitants. Le travail que nous avons fourni auprès de Ryanair a payé. C’est aussi une bonne nouvelle pour les métiers du tourisme parce qu’ils vont pouvoir travailler. Cela va permettre aux Gardois de pouvoir, par exemple, se refaire un week-end à Londres. Mais, pour nous, l’essentiel était de retrouver toutes nos lignes avant l’été.

Ryanair sera à Nîmes cet été et les réservations sont déjà disponibles sur le site internet du transporteur. La compagnie aérienne pourrait même augmenter les fréquences et destinations dans les semaines à venir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.