Ryanair, trafic passagers de mars 2023

La compagnie aérienne lowcost irlandaise Ryanair a publié ses chiffres pour le mois de mars 2023. Ryanair est en forte croissance en mars 2023 par rapport au mois de mars 2022 avec un trafic passagers en belle hausse.

Plus précisément, le trafic passager de Ryanair pour le mois de mars 2023 c’est 12.6 millions de passagers, une hausse de 12% par rapport au même mois un an plus tôt. De son coté, le coefficient de remplissage est lui aussi en hausse. Avec un taux de 93% en mars 2023 contre 87% un an plus tôt Ryanair enregistre une hausse de 6 points de ce coefficient.

Sur 12 mois glissants Ryanair fait encore plus fort. Le trafic passager a augmenté de 74% avec pas moins de 168.6 millions de passagers transportés. Le coefficient de remplissage fait un bond de 11 points pour atteindre 93%

Ryanair poursuit donc sa croissance post pandémie et vise toujours les 200 millions de passagers sur un an. Cela semble de plus en plus possible dans un avenir proche…