Partenariat entre Air France et Aircalin

Instauré en 2000, l’accord de partenariat entre les compagnies Air France et Aircalin a franchi une nouvelle étape le 31 mars. En effet, les deux compagnies aériennes ont signé un nouvel accord de partage de code concernant la liaison Nouméa-Paris via Singapour. Cette nouvelle collaboration verra Aircalin apposer son code sur trois vols Air France par semaine, offrant plusieurs avantages aux passagers.

Paris et Singapour avec une seule réservation

Aircalin a commencé à opérer des vols de l’aéroport international de La Tontouta à l’aéroport international Changi de Singapour l’année dernière. Cette route a connu un succès qui a permis à la compagnie Aircalin d’augmenter ses fréquences à six vols par semaine. De même, la demande entre l’aéroport Paris Charles de Gaulle et Singapour est d’autant plus forte qu’Air France opère actuellement 10 vols hebdomadaires sur cette ligne.

Compte tenu du succès et de la popularité toujours élevée de ces deux routes, les deux compagnies discutent depuis un certain temps de la possibilité de faciliter les voyages entre Nouméa et Paris via Singapour.

Aircalin et Air France – KLM Cargo ont déjà un partenariat de fret aérien pour les vols cargo opérés entre Paris et Nouméa via Singapour. Cela rend d’autant plus logique un accord de partage de code sur cette route pour les vols passagers. Dans le cadre de ce nouveau contrat, les passagers d’Aircalin peuvent désormais voyager sous une seule réservation pour l’ensemble de leur trajet aérien entre Nouméa et Paris et inversement pour les passagers d’Air France.

Réseaux et itinéraires étendus grâce au partenariat Air France Aircalin

Prévu pour être mis en service le 1er juillet, l’accord de partage de code placera des codes Aircalin sur trois des 10 vols hebdomadaires opérés par Air France sur la liaison Paris-Singapour. Les services aériens partiront de Nouméa les mardis, jeudis et dimanches. Ensuite, les lundis, mercredis et samedis, c’est le moment où les services aériens décolleront de Paris.

Afin de mieux faire correspondre les horaires de départ de Nouméa à Singapour, Aircalin a également modifié les horaires d’arrivée de ses vols au départ de Papeete pour le confort des passagers. En annonçant la signature de cet accord de partage de code, Aircalin a indiqué :

Ce partenariat nous donnera une visibilité accrue sur les marchés français et européen à travers les systèmes de réservation, avec l’ambition de perspectives de croissance dans une région majeure en termes de trafic. Il permettra également à Aircalin de jouer pleinement son rôle d’ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie en promouvant la destination plus directement sur tout le continent européen. Aircalin

En plus de permettre aux passagers de voyager sous une seule réservation pour plus de commodité, le partenariat de partage de code permettra également aux passagers d’accumuler leurs miles Flying-blue sur cette nouvelle route et vers la France métropolitaine. Le même avantage s’applique aux passagers titulaires de la carte Aircalin American Express Titanium.

