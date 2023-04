Transavia renforce l’Espagne pour l’été 2023

Partages

La compagnie aérienne Transavia, membre du groupe Air France – KLM, s’est engagé à augmenter ses capacités en Espagne vers les Pays-Bas, la France et la Belgique pour la saison été 2023. La demande pour la destination ibérique est croissante avec des réservations en fortes hausses tout comme les vols long-courriers qui nécessite d’alimenter les hubs de Paris pour Air France et d’Amsterdam pour KLM.

Transavia va augmenter ses capacités de 16% sur les liaisons entre l’Espagne et les Pays-Bas, la Belgique et la France pour l’été 2023 par rapport à 2022.

Publicités

Depuis Malaga, Alicante et Ibiza c’est Amsterdam qui est la destination la plus sollicitée pour 2023. Depuis Séville, Palma de Majorque et Madrid c’est Paris qui est en tête des réservations.

En plus de l’augmentation de fréquence Transavia va également ouvrir de nouvelles lignes pour l’été. Ce sera Paris Orly – Almeria a raison de deux vols hebdomadaires à partir du 22 avril 2023.

Transavia ouvrira également une ligne entre Bruxelles et Malaga a raison de 6 vols par semaine et une autre en Bruxelles et Séville a raison de quatre rotations par semaine.

Depuis l’accord avec les pilotes Transavia peut augmenter le nombre d’avions dans sa flotte et cela lui permet de poursuivre son développement en Espagne et ailleurs en Europe.

Partages