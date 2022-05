easyJet optimiste pour l’été 2022

Partages

La compagnie aérienne easyJet a déclaré que les problèmes opérationnels n’impacteraient pas un été 2022 solide. Elle a cependant averti que les pressions financières auxquelles sont confrontés les consommateurs pourraient menacer la demande plus tard.

La compagnie aérienne a déclaré hier qu’elle prévoyait de voler à 90% de son horaire prépandémique entre avril et juin. Elle envisage de passer à 97% pour les trois mois suivants.

Les réservations ont augmenté de 6% au-dessus des niveaux de 2019 au cours des 10 dernières semaines. Cela grâce à une augmentation de la demande de vols alors que les restrictions de voyage se sont assouplies.

Les objectifs d’easyJet sont légèrement plus prudents que ceux de son rival Ryanair. Ce dernier a annoncé cette semaine son intention de voler 115% de ses horaires de vol 2019 en été.

La reprise rapide est survenue alors que certaines parties de l’industrie aéronautique ont eu du mal à faire face à l’afflux soudain de passagers. EasyJet a été contraint d’annuler des dizaines de vols ce printemps en raison d’une pénurie de personnel exacerbée par des absences liées à Covid.

La compagnie aérienne est allée jusqu’à retirer certains sièges de ses avions pour lui permettre de voler avec moins d’équipage. Le directeur général Johan Lundgren a déclaré :

« Les réservations ne sont pas affectées et sont particulièrement fortes, cela montre que la demande refoulée est là. Johan Lundgren

Ryanair et easyJet se rejoignent dans l’incertitude

Malgré l’optimisme pour l’été, easyJet s’est jointe à Ryanair pour refuser de donner des orientations pour le reste de son exercice. Elle souligne « le niveau persistant d’incertitude à court terme » entraîné par les clients réservant plus tard qu’avant la pandémie.

Lundgren a déclaré qu’il s’attendait à ce que la crise du coût de la vie ait un effet sur les réservations.

Il a ajouté :

Il est trop tôt pour le dire, mais il y a une incertitude sur la façon dont cela se déroule en hiver. Johan Lundgren

Le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, est allé plus loin et a mis en garde contre un hiver difficile au milieu des craintes de récession et de pression sur les dépenses de consommation.

easyJet et Ryanair ont tous deux déclaré qu’ils s’attendaient à être protégés contre les pires effets de la crise du coût de la vie. Les passagers se sont historiquement tournés vers des compagnies aériennes à bas prix face à l’incertitude économique.

Johan Lundgren a déclaré :

Même avec des perspectives négatives, nous savons que nous serons dans une meilleure position que les autres. Johan Lundgren

EasyJet a enregistré une perte avant impôts de 545 millions £ pour les six mois se terminant fin mars. C’est en baisse par rapport à une perte de 701 millions £ l’année précédente. Les revenus ont plus que quintuplé pour atteindre 1,5 milliard de livres sterling.