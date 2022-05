Air France – KLM et capital

Partages

Air France – KLM entre en discussions exclusives avec Apollo pour une injection de capital de 500 millions d’euros. Cette injection se ra faite dans une filiale détenant des moteurs de rechange.

Renforcement des fonds propres du Groupe

Produit du financement affecté au remboursement partiel de l’aide de l’État français

Réduction du coût de la dette du Groupe

Suite à l’annonce de la deuxième étape des mesures de renforcement des fonds propres lors de la présentation des résultats annuels 2021, Air France-KLM annonce aujourd’hui être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management concernant l’injection de 500 millions d’euros de capital dans une filiale opérationnelle d’Air France, propriétaire d’un parc de moteurs de rechange d’Air France dédié à son Activité Ingénierie et Maintenance.

Le produit de l’opération permettrait à Air France-KLM et Air France de rembourser partiellement les obligations perpétuelles de l’État français. Cela conformément à l' »Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans l’épidémie actuelle de Covid-19″ de la Commission européenne, comme ainsi que faciliter le financement des futures acquisitions de moteurs de rechange dans le cadre du programme de renouvellement de la flotte d’Air France.

La structure n’entraînera aucun changement sur les aspects opérationnels et sociaux. Il n’y aura donc aucun changement dans le mode d’utilisation des moteurs de rechange. Il n’y a pas d’impact non plus sur les contrats des salariés d’Air France ou d’Air France-KLM.

Le capital injecté serait comptabilisé en capitaux propres en normes IFRS, renforçant ainsi le bilan d’Air France-KLM et d’Air France.