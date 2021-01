Air France – KLM : une recapitalisation difficile

Partages

Les négociations entre la France et les Pays-Bas concernant la recapitalisation du groupe Air France – KLM sont difficiles.

Les hollandais souhaitent injecter des capitaux dans la filiale KLM alors que, du côté de Paris, on souhaite une recapitalisation du groupe Air France – KLM et non uniquement des filiales. Paris indique qu’une recapitalisation au niveau du groupe sera bénéfique pour l’ensemble de ce dernier et donc aussi à KLM.

Au niveau des ministères et du groupe Air France – KLM personne ne souhaite commenter cette information. Ces incertitudes pèsent sur le titre Air France – KLM à la bourse de Paris qui stagne depuis plusieurs jours sous les 5,20 euros. Un analyste a indiqué :

Ces informations de presse pèsent sur la confiance du marché, même si le mouvement n’est pas très fort pour un titre volatil comme Air France-KLM.

Air France – KLM travaille depuis plusieurs mois sur un plan de recapitalisation du groupe. Fin octobre aucune piste n’était vraiment définie et il semblerait que la recapitalisation, vitale pour le groupe, ne soit pas aussi facile à mettre en œuvre.