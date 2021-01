Emirates, vaccin pour ses équipages

Partages

Emirates a lancé une campagne de vaccination de masse contre le COVID-19 pour sa main-d’œuvre «importante» basée aux Émirats Arabes Unis en utilisant à la fois le vaccin Pfizer / BioNTech et le candidat Sinopharm fabriqué en Chine. Les employés en première ligne seront prioritaires, y compris les pilotes, le personnel de cabine et le personnel au sol de l’aéroport.

Emirates emploie actuellement environ 47 000 travailleurs dans les seuls EAU, dont plus de 21 000 membres d’équipage de cabine, 4 300 pilotes et 3 300 ingénieurs, selon son dernier rapport annuel. Les vaccins seront également mis à la disposition des travailleurs d’autres sociétés du groupe Emirates, notamment la société d’assistance en escale dnata et les filiales de l’hôtellerie.

On sait que seules trois compagnies aériennes ont commencé à vacciner les employés en première ligne – Etihad Airways à Abu Dhabi, Singapore Airlines et maintenant Emirates. La plupart des pays réservent toutes les doses de vaccin disponibles aux personnes âgées à haut risque, à l’exception notable de l’Indonésie, qui cible d’abord les jeunes citoyens.

En novembre, il est apparu qu’Etihad Airways avait initialement offert le vaccin Sinopharm aux employés de première ligne dans le cadre d’une approbation d’utilisation d’urgence alors que le vaccin était encore en cours d’essais cliniques de phase III. Le déploiement a depuis accéléré et le directeur général, Tony Douglas, a reçu publiquement le vaccin plus tôt ce mois-ci.

Emirates a déclaré que sa campagne de vaccination n’avait commencé que ce lundi matin, mais que les rendez-vous se dérouleraient 12 heures par jour, sept jours par semaine dans divers sites de l’entreprise à Dubaï. Lundi, le gouvernement de Dubaï a également mis les vaccins COVID-19 à la disposition de tous les citoyens et résidents de plus de 16 ans.

Dans un communiqué Emirates a indiqué :

Au cours de la pandémie, Emirates et dnata ont mis en œuvre plusieurs niveaux de mesures de sécurité, pour assurer la santé et la sécurité des clients, des employés et des communautés desservie. Le déploiement de son programme de vaccination est un autre pas en avant, contribuant à protéger la santé et le bien-être des employés au service des voyageurs et qui aident à transporter des biens essentiels à travers le monde. Emirates

Selon Out World in Data, les Émirats arabes unis ont administré le deuxième plus grand nombre de vaccin en pourcentage, battus uniquement par Israël, qui a vacciné près de 30% de sa population adulte. Les EAU ont jusqu’à présent administré au moins la première injection à 19% de la population. En troisième lieu, Bahreïn n’a vacciné que 8% de sa population.